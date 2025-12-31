В Ульяновске распространительницу наркотиков приговорили к шести годам колонии

Вступил в силу приговор, вынесенный Засвияжским районным судом Ульяновска нигде не работающей жительнице города Ирине Зайцевой, признанной виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, 15 июля 2025 года 39-летняя Ирина Зайцева приобрела через интернет для сбыта синтетические наркотические средства, которые хранила по месту жительства. 18 июля в ходе спецмероприятий она была задержана возле одного из домов на улице Стасова, а в дальнейшем привлечена к уголовной ответственности.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил обвиняемую к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. руб. Апелляционная инстанция согласилась с решением районного суда.