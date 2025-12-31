«Лучший чай для похудения — это вода»

Что можно позволить себе в праздники и как избавиться от последствий изобильного отдыха, рассказывает Ольга Васюкова, руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения Государственного научного центра ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Министерства здравоохранения РФ, ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Беседовала Наталия Лескова

— Новогодняя ночь и последующие длинные выходные становятся испытанием для многих. Как избежать неприятностей, с этим связанных?

— Праздник становится испытанием не сам по себе, а из-за изматывающей, часто избыточной подготовки. Самый действенный способ этого избежать — постараться спланировать, может быть, чуть меньшее количество блюд и украшений и привлечь близких к реализации планов. Например, вы готовите, а близкие закупают продукты и убирают. Ведь праздник — это не только стол и гирлянды, а прежде всего люди, которые собрались вместе и у которых есть силы отмечать. Когда мы измотаны, праздника даже в самой нарядной атмосфере мы не чувствуем.

— Вы говорите, что все нужно планировать заранее, в то время как у многих перед новым годом цейтнот, масса срочных дел…

— Понимаю! Вечный парадокс — режим нужнее всего именно в то время, когда его сложнее всего соблюдать. Очень важно в какой-то момент осознать: сделать все, что накопилось за год, в его оставшиеся несколько дней просто невозможно. Зато после разумно проведенных праздников у вас будет намного больше сил на то, чтобы закрыть все оставшиеся задачи. В современном мире важно ответственно подходить даже к организации праздников. Выспаться, продумать развлечения, а не только меню, чередовать активный и пассивный отдых. Все это актуально и в последующие дни, ведь нас ждет целая череда торжеств — Рождество, Старый Новый год...

— Многие накануне праздника ничего не едят, чтобы ночью позволить себе все, что есть на столе. Это, наверное, не очень правильно?

— Это очень неправильно. Голодовка на протяжении дня гарантирует сильное переедание за праздничным столом. Если предстоит застолье, обязательно начните день с плотного завтрака и постарайтесь не пропускать обед. Согласно нашим исследованиям, 66% взрослых граждан России сегодня имеют избыточную массу тела или ожирение, те же проблемы у 25% детей и подростков. И всем этим людям особенно важно не голодать, но и не налегать на слишком жирную и калорийную пищу.

— На новогоднем столе много тяжелых блюд. К тому же часто бывает стремление съесть все, пока не испортилось…

— Здесь важно найти баланс между традициями и здравым смыслом. Если оливье — обязательная часть новогоднего стола, то пусть остается. Возможно, в меньшем объеме, в порционном формате или с более здоровой заправкой (например, несладким йогуртом). Но даже самый традиционный оливье не так страшен, если рядом на столе стоит блюдо с запеченным мясом или птицей и тарелка с нарезкой свежих овощей и зелени. Старайтесь сервировать стол красиво, получать от пищи эстетическое удовольствие. Наши врачи-диетологи предлагают пациентам использовать в праздники адаптированный «метод тарелки» — заполнять половину своей тарелки свежими овощами и зеленью, начинать прием пищи именно с них, а вторую половину использовать для любых других блюд. Еще одно важное правило: стараться есть медленно, небольшими порциями, тщательно пережевывать пищу и давать себе ею насладиться. Не ешьте молча. В праздничные дни правило «когда я ем, я глух и нем» отменяется. Делитесь впечатлениями от блюд с близкими, общайтесь, отвлекайтесь от еды на другие занятия. Мы сейчас живем в таком быстром темпе, что на общение порой совершенно не остается времени. Новый год и последующие выходные — это как раз то время, когда можно встречаться, радоваться жизни.

— Слышала, что на этот Новый год обязательно нужно приготовить овсянку на воде и поставить ее в центре стола, поскольку 2026-й — это год Лошади. Это, наверное, хорошая идея?

— Овсянка, украшенная ягодами, фруктами и орехами, может быть отличным вариантом праздничного завтрака. Это, кстати, еще один важный момент, который мы обсуждаем с пациентами — даже если вам не удалось перебороть традицию ночного переедания, не стоит компенсировать его голоданием на следующий день. Наоборот, постарайтесь как можно скорее вернуться к привычному режиму питания. Если человек практикует правила здорового образа жизни на повседневной основе – старается высыпаться, двигаться, вовремя и полноценно питаться, то разовое переедание не окажется фатальным для здоровья. Главное — не сделать праздничные излишества и сбитый режим сна постоянными спутниками выходных. А овсянка на завтрак всегда будет хорошим подспорьем — что в год Лошади, что в любой другой.

— Многие, поправившись в новогодние праздники, считают своим долгом похудеть – голодают, делают очистительные клизмы. Насколько вредно резко сбрасывать вес?

— Любые способы резкого снижения веса, будь то голодовки, жесткие ограничительные диеты, промывания или самоназначение препаратов, вредны для организма. Неважно, происходит это после праздников, или в любой другой день. Недаром голодание как способ лечения ожирения запрещено Всемирной организацией здравоохранения во всем мире. Человек — очень сложная биологическая система, в которой пополнение и расход энергии определяются внутренними, столетиями и тысячелетиями сложившимися законами. Если вы в какой-то момент решите резко ограничить поступление пищи, то ваш организм будет действовать в обратном направлении. Он испытает огромный стресс, испугается, что его перестали кормить, и начнет уменьшать расход энергии в течение дня и терять не жировую, а мышечную массу. Все способы, ведущие к резкому снижению веса, действуют очень краткосрочно и имеют побочные эффекты — быстрый набор веса после и усложнение будущей работы по восстановлению здоровья.

— Сейчас в аптеках много БАДов, которые якобы способствуют быстрому похудению. Что вы о них думаете?

— Самый лучший чай для похудения — это вода. К сожалению, биологически активные добавки и чаи, которые сегодня присутствуют на маркет-плейсах, в магазинах и аптеках, как правило, не имеют никакой доказательной научной базы своей эффективности и безопасности. По ним не проводились клинические исследования, когда здоровые добровольцы или люди с лишним весом их получали, и за ними наблюдали врачи. Если изучить этикетки БАДов, то зачастую в них обнаруживается большое количество масел, которые просто не усваиваются в человеческом организме, и могут способствовать развитию диареи. Или это бывают настойки трав. И хорошо, если они просто бесполезны, а не вредны. Составы нелекарственных средств не подлежат строгой сертификации. Что содержится в веществах, которые называются биологически активными добавками, доказательной медицине неизвестно.

— Такие добавки могут быть вредны?

— К сожалению, да. Человек, который покупает эти вещества и начинает их применять, ставит эксперимент на себе. К примеру, неразумное использование экстракта сенны или крушины может грозит обезвоживанием и дефицитом важных микроэлементов в организме, что, в свою очередь, может привести к ряду неприятных последствий, например, даже нарушениям сердечного ритма. Мы прекрасно понимаем, как хочется поверить красивым слоганам из рекламы и найти ту самую быструю волшебную таблетку от утомившего лишнего веса. К сожалению, такой таблетки не существует. Истина проста: чем быстрее вы найдете в себе силы начать путь к здоровью без попыток обмануть систему, тем короче и эффективнее он будет.