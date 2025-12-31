Экс-глава краевого минздрава стала президентом медицинского вуза

Бывший ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун заняла должность президента этого вуза. Отставка с прежнего поста была вызвана достижением предельного возраста для руководителя университета. Об этом сообщает «Ъ – Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ковтун

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ольга Ковтун

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 1998 года госпожа Ковтун работала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской государственной медицинской академии (УГМА.— сейчас УГМУ), с 1999 года — заместителем министра здравоохранения Свердловской области. В 2006 году была назначена советником заместителя председателя областного правительства по социальной политике, одновременно заведовала кафедрой неврологии детского возраста и неонатологии. С 2007 года работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ и заведовала кафедрой педиатрии и неонатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ПП).

В 2015 году Ольга Ковтун трудоустроилась в правительство Пермского края: занимала должность заместителя председателя правительства по вопросам социальной политики, министра здравоохранения региона. В 2017 году вернулась в УГМУ, работала первым проректором вуза и профессором кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии. В 2018 году назначена ректором УГМУ.