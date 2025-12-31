Ульяновские полицейские спасли пенсионерку от мошенников в момент передачи денег

Следственный отдел ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до семи с половиной лет лишения свободы). Об этом сообщает полиция региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сотрудникам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД поступила информация, что жительница Ульяновска стала жертвой мошенничества и должна передать свои сбережения подельнику телефонных преступников.

Полицейские выяснили, что 67-летней жительнице Засвияжского района города Ульяновска позвонили мошенники и сообщили о необходимости продления договора и смене тарифа телефонной связи. В разговоре женщина сообщила необходимые сведения якобы нужные для переоформления договора, а спустя некоторое время ей позвонили другие мошенники, сообщившие о том, что якобы мошенники пытаются украсть в банке денежные сбережения пенсионерки, и чтобы не допустить кражи, ей, мол, необходимо срочно обналичить все сбережения, после чего поехать в город Казань и задекларировать деньги, передав сотруднику казначейства. Мошенники даже вызвали женщине такси, на котором она прибыла в Казань.

Во время передачи денежных средств в размере более 1 млн руб. вмешались ульяновские полицейские, которые к тому моменту уже следили за преступниками. Пособник телефонных мошенников был задержан и доставлен в Ульяновск. Денежные средства возвращены владелице.

Всего, по данным полиции, в 2025 году жители Ульяновской области отдали мошенникам около 1 млрд руб.

Андрей Васильев