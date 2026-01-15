«Кармина Бурана», «Триптих Боттичелли» и «Осенняя соната»

Первая полноценная рабочая неделя после длинных новогодних каникул подходит к концу. Афиша на предстоящие выходные, что характерно для середины января, выглядит заметно сдержанно и скромно, однако каждый сможет найти для себя подходящее событие.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Надвигающиеся крещенские морозы — еще один повод укрыться от холода и провести время в концертных залах и театральных пространствах. Подробнее о наиболее значимых событиях третьих выходных января — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Воронежский академический симфонический оркестр, дирижер – народный артист России Владимир Вербицкий.

Фото: Воронежская государственная филармония

На сцене филармонии 16 и 17 января выступит известный скрипач Гайк Казазян. Вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром он исполнит Концерт для скрипки с оркестром №5 Никколо Паганини. Во втором отделении прозвучит Сюита для оркестра «Триптих Боттичелли» и Симфоническая поэма для большого оркестра «Пинии Рима» Отторино Респиги. Дирижер — народный артист России Владимир Вербицкий.

В театре оперы и балета 16 января будут давать сценическую кантату Карла Орфа. «Кармина Бурана» исполняется на латыни, диалектах немецкого и французского языков. 17 января ожидается мюзикл «Мужчина моей мечты», а 18 января воронежцы смогут увидеть один из самых популярных спектаклей — балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. На воронежской сцене балет представлен в хореографии Василия Вайнонена.

В Никитинском театре 17 января можно будет увидеть недавнюю премьеру — «Осеннюю сонату» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана в адаптации Андрея Гончарова. 18 января на сцене представят спектакль по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

Фасад здания Воронежского камерного театра.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Камерном театре 17 января, в день рождения Константина Станиславского, отметят День артиста. В театральном клубе покажут видеозапись одного из архивных спектаклей Камерного театра, а на малой сцене состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Юрием Овчинниковым, которую проведет худрук Камерного театра Сергей Карпов. В этот же вечер на сцене театра покажут танцевальный спектакль по мотивам Милана Кундеры «Легкость бытия». А на сцене в кафе можно будет увидеть маленький спектакль «Смирнов, Попов и Балабайкин» в исполнении артистов Юрия Овчинникова, Андрея Мирошникова и Андрея Аверьянова.

В центре культуры и искусства «Прогресс» 17 января покажут спектакль «Жена Хармса» по мотивам книги Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» и дневникам Даниила Хармса. 18 января можно будет увидеть танцевально-поэтический спектакль по стихам Осипа Мандельштама «Дано мне тело…».

«Мой дедушка был вишней» в Новом театре

Фото: newteatr.com

В Новом театре 17 января расскажут семейную историю «Мой дедушка был вишней» и покажут комедию «Любовь». В воскресенье 18 января зрители смогут увидеть драму «За белым кроликом».

Киноклуб на Пятницкого, 52, приглашает 16 января на показ и обсуждение документального фильма David Bowie: The Last Five Years (2017) и нового трибьют-видео от площадки ARTE Concert с выступлениями разных инди-музыкантов. 17 января всех желающих ждут на просмотр и обсуждение турецкой картины «Отчуждение», завоевавшей Гран-при 56-го Каннского кинофестиваля.

В музее имени Крамского 17 января состоится мастер-класс «Зимний рассвет. Пейзаж акварелью». Под руководством Ирины Лепехиной участники в акварельной технике алла прима напишут зимний пейзаж. 18 января ожидается мастер-класс по акварельному скетчингу «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном».

Пример рисунка пастелью. Портрет Ф.И. Шаляпина в роли Олоферна (опера А.Н. Серова "Юдифь"). 1908.

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

В Доме архитектора 17 января состоится открытие выставки «Разукрасилась зима». Ученики студий поделятся своими маленькими историями в экспонатах. Также в этот день здесь пройдет мастер-класс по созданию диффузоров от студии интерьерного декора zapechatali, а 18 января всех желающих научат рисовать пастелью. Участники создадут символ года и заложат в него энергию успеха благодаря экспрессивным ярким штрихам сухой пастели и особой авторской технике построения композиции.

В парке «Дельфин» 16 января пройдет открытое занятие по фигурному катанию. Профессиональный тренер научит участников увереннее держаться на льду, разберет базовые движения и покажет новые элементы.

Вход в Воронежский областной краеведческий музей.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Творческая встреча с актрисой театра «Шут» Татьяной Ечеиной состоится 17 января в Краеведческом музее. Артистка поделится секретами своего ремесла, расскажет о том, как с помощью куклы и голоса можно тронуть самые глубокие струны человеческой души.

На сцене ФудПАРКа в торгово-развлекательном центре «Максимир» 17 января проведут мастер-класс по разукрашиванию деревянной игрушки-лошадки. А в торгово-развлекательном комплексе «Арена» 17 января покажут анимационный спектакль «Снежная королева».

Премьера иммерсивного гастроспектакля «Рукописи не горят» пройдет 18 января в ресторане Harvey & Monica. Необычный формат представит воронежский ВАУ-театр.

Дарья Вербицкая