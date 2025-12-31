Минобороны России раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков на брифинге 31 декабря рассказал, как вооруженные силы отразили атаку 91 беспилотника ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, которая была предпринята в ночь с 28 на 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Александр Романенков сообщил, что атаковавшие резиденцию беспилотники были запущены из двух регионов Украины — с территорий Сумской и Черниговской областей. Средства радиотехнических войск РФ зафиксировали БПЛА противника в 19:20 мск 28 декабря.

Беспилотники, как сообщил господин Романенков, направлялись к резиденции по нескольким направлениям: над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей. Все БПЛА были уничтожены силами и средствами российской ПВО. В отражении атаки применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ, отметил господин Романенков.

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия,.. однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — заявил Александр Романенков (его цитирует пресс-служба Минобороны). Он добавил, что при отражении атаки пострадавших и разрушений нет. Ущерба резиденции президента не допущено.