40% жителей Ижевска заявили об отсутствии новогоднего настроения

Каждый третий житель Ижевска, или 31%, ощущает новогоднее настроение. 40%, напротив, открыто заявляют о его отсутствии, следует из опроса сервиса SuperJob. Каждый 11-й горожанин рассказал, что имитирует праздничный настрой ради близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Наибольший оптимизм демонстрируют представители молодежи в возрасте до 35 лет: новогоднее настроение испытывают 38% респондентов, когда среди тех, кто старше, показатель составляет только 25%.

«Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника»,— говорится в сообщении.

О праздничном настроении женщины говорят больше, чем мужчины — 36 и 26%. Представители сильного пола чаще имитируют новогодний настрой — 11 и 8%.

«Горожане с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше»,— сообщается в релизе. Опрос проводился 24-25 декабря.