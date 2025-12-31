Губернатор: в Ярославской области отражена атака вражеских БПЛА

В Ярославской области отразили атаку беспилотников, режим беспилотной опасности, действовавший в регионе с утра 31 декабря, отменен. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале 31 декабря в 11:51.

«Полные данные есть в сводках Министерства обороны РФ. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— написал губернатор.

Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность на территории области. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ярославский аэропорт возобновил работу, последние шесть часов он не принимал и не выпускал самолеты.

Алла Чижова