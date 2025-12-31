В Пулково задержано более 40 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково с утра на вылет задержано более 40 рейсов, один отменен. Также задерживается прибытие более 20 самолетов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на онлайн-табло.

В пресс-службе аэропорта объяснили задержки поздним прибытием самолетов. В Пулково заверили, что несмотря на сложные метеоусловия аэропорт работает штатно, рейсы принимают обе взлетно-посадочные полосы.

«Задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них — по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Также часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининграде»,— сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково).

По данным «Фонтанки», массовые задержки в Пулково начались вчера вечером. В частности, более чем на 10 часов задержали рейс Санкт-Петербург—Сыктывкар, отправка которого должна была состояться 30 декабря в 20:15.