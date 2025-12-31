Самара заняла 13 место среди городов-миллионников по праздничному убранству

Специалисты компании SuperJob (одной из крупнейших в онлайн-рекрутинге России, регулярно проводящей опросы общественного мнения), составили рейтинг городов-миллионников по новогоднему праздничному убранству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В опросе приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов. Опрос проводился 15—23 декабря 2025 года. Респондентов просили поставить баллы с оценкой новогоднего оформления городов в диапазоне от 1 балла до 5 баллов, где 1— очень плохо, 5 — отлично.

Из 16 мегаполисов Самара заняла по среднему баллу 13-е место со средним баллом 3,32. Ниже ее в рейтинге оказались Ростов-на-Дону (3,12), Омск (2,90) и Волгоград (2,86).

На первом месте — Москва (4,35), за ней следует Краснодар (4,06), на третьем — Казань (3,89) и только на четвертой позиции Санкт-Петербург (3,88).

И в Москве, и в Санкт-Петербурге женщины склонны оценивать новогодний декор выше, чем мужчины. В Москве средний балл у женщин составляет 4,47 против 4,21 у мужчин. Разрыв становится особенно заметным при взгляде на высшие оценки: «отлично» ставят 60% женщин и 47% мужчин. Украшения и иллюминация московских улиц больше нравятся молодежи до 35 лет (средний балл — 4,46).

Андрей Васильев