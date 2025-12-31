Средняя зарплата в Удмуртии превысила 80 тысяч рублей в октябре

Средняя зарплата до вычета налогов в Удмуртии составила в октябре 80 тыс. руб. Это на 15,1% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции зарплата год к году увеличилась на 6%. Такие данные содержатся в отчете Удмуртстата.

В частности, зарплата в области информации и связи достигла 117,6 тыс. руб. На предприятиях по добыче полезных ископаемых — 104,2 тыс. руб. Тройку по уровню зарплат с показателем 103,9 тыс. руб. замыкает финансовая и страховая сфера. На обрабатывающих производствах величина составила 101,8 тыс. руб.

В числе «аутсайдеров» — сфера административных и сопутствующих услуг, в которой зарплата составила 50,6 тыс. руб. Далее идут гостиничный бизнес и общепит — 51,4 тыс. руб. По направлению операций с недвижимостью показатель немногим больше — 51,9 тыс. руб.

По средней зарплате Удмуртия заняла четвертое место в ПФО. Лидер в округе — Татарстан, где показатель достиг 93,9 тыс. руб. На последнем месте рейтинга расположена Мордовия с величиной 66,5 тыс. руб.