Краевой суд изучит обоснованность приговора бывшему замдиректора Пермского порохового завода

20 января 2026 года Пермский краевой суд рассмотрит представление прокуратуры на приговор суда первой инстанции в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам Сергея Холоимова, а также предпринимателей Руслана и Константина Кондратьевых.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В октябре 2025 года Мотовилихинский суд Перми признал всех троих виновными в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору и отмывании денежных средств.

Как установил суд, обвиняемые похитили деньги, выделенные на модернизацию Пермского порохового завода и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Общая сумма ущерба составила 599 млн руб. Сергей Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Кроме того, подсудимые должны погасить ущерб по делу.

По данным «Ъ-Прикамье», прокуратура предлагает назначить осужденным дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Стоит отметить, что жалобы на приговор направили и защитники осужденных.