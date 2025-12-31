В аварии на трассе «Иртыш» погибла семья из Челябинской области

После столкновения автомобилей на федеральной трассе «Иртыш» в Бердюжском округе Тюменской области погибла семья с ребенком. Предположительно, они из Челябинской области, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Тюменской области Фото: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, вечером 30 декабря во время снегопада водитель Renault не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Honda. После удара первая машина вспыхнула и полностью сгорела. Погибли водитель и два пассажира — мать, отец и ребенок. Автомобиль двигался в сторону Новосибирска.