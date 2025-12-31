Сбой техпроцесса на сетях газораспределения в Ижевске привел к выбросу одоранта

На газораспределительных станциях Ижевска и Можги вечером 30 декабря произошел сбой технологического процесса, что привело к лишнему выбросу одоранта — вещества, которое придает запах голубому топливу. Об этом в Telegram написал председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Опасности для жителей Ижевска, Завьяловского района, Можги нет. Специалисты аварийной газовой службы устраняют последствия технологического сбоя»,— написал он. Председатель добавил, что запах должен развеяться в течение суток.

Ранее управление Роспотребнадзора по Удмуртии организовало отбор проб атмосферного воздуха после жалоб жителей Ижевска на неприятных запах.