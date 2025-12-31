Депутат Цивилев предложил легализовать конные экипажи в Петербурге

Конные экипажи предложили сделать частью официального городского транспорта Санкт-Петербурга. Такой идеей поделился депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Парламентарий предлагает организовать в Северной столице регулярное движение ретро-карет и конок под брендом «Петербургский экипаж». Господин Цивилев уверен, что такой транспорт повысит туристическую привлекательность города и создаст экологичную альтернативу общественному транспорту.

Запустить движение карет по замкнутым маршрутам он предлагает на наименее загруженных улицах исторического центра. Депутат считает, что следует определить оператора проекта с обязательной разработкой единых стандартов: форму кучеров, дизайн экипажей, систему аудиосопровождения.

«Финансирование может быть построено на принципах государственно-частного партнерства, где город инвестирует в создание инфраструктуры, а частный оператор отвечает за подвижной состав и текущую эксплуатацию»,— добавил депутат.

Алексей Цивилев для обсуждения идеи в письме к вице-губернаторам Петербурга Борису Пиотровскому и Кириллу Полякову предложил создать межведомственную рабочую группу с участием профильных комитетов, депутатов и экспертного сообщества.

Татьяна Титаева