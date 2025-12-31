Екатерину Савелову из Ульяновска назвали лучшей спортсменкой в пара-армрестлинге

Лучшей спортсменкой России 2025 года по пара-армрестлингу признана Екатерина Савелова из Ульяновска. Об этом сообщила Федерация армрестлинга России (ФАР) на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

ФАР отмечает, что Екатерина Савелова — кандидат в мастера спорта России. В 2025 году она стала чемпионкой XXVII чемпионата мира (Болгария г. Албена, 2025 г.), чемпионкой первенства России, серебряным призером Кубка России.

Пара-армрестлинг — вид спорта для людей с ограниченными возможностями, в котором спортсмены соревнуются в борьбе на руках, но с учетом особенностей нарушений здоровья. Суть состязания — «прижать» руку соперника к столу, чтобы выявить, у кого большая сила рук.

Андрей Васильев