Армейцы оставили «драконов» без поживы

Хоккеисты СКА победой завершили год, обыграв в матче чемпионата КХЛ «Шанхайских драконов» со счетом 3:2. Победную шайбу за 19 секунд до финальной сирены забросил защитник петербуржцев Егор Савиков. Благодаря этому успеху команда Игоря Ларионова завершила год в «зоне плей-офф» Западной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В обороне «драконы» с первых минут действовали разрозненно Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами «Шанхайские драконы» - СКА Фото: ХК СКА Следующая фотография 1 / 2 В обороне «драконы» с первых минут действовали разрозненно Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами «Шанхайские драконы» - СКА Фото: ХК СКА

Армейцам нужно было не только набрать два очка, чтобы улучшить настроение перед встречей Нового года, но и «отмазаться» за жуткую неудачу в «Сочи», где они пару дней назад неожиданно проиграли местной команде со счетом 4:8. После матча с «Шанхаем» наставник СКА Игорь Ларионов был доволен. Победу он счел «правильной реакцией» команды на тот результат.

Хотя игру в исполнении СКА не назовешь феерической. Было заметно, что команда действовала осторожно, пытаясь прежде всего не проиграть. Про «Шанхай» можно сказать то же самое в большей степени. Китайский клуб до игры «земляками» проиграл в чемпионате КХЛ пять матчей из шести и не хотел продлевать серию.

Тем не менее в обороне «драконы» с первых минут действовали разрозненно. Никто не помешал уже в дебюте Джозефу Бландизи, форварду СКА, нанести точный бросок по воротам. Словацкий голкипер «Шанхая» Патрик Рыбар его проспал. Правда, и гости — игра проходила на «СКА Арене», где собралось больше поклонников армейской команды, чем китайской (всего было почти 16 тыс. зрителей), — сыграли невнимательно, когда нападающий «Шанхая» Никита Попугаев атаковал их ворота на седьмой минуте. Его никто не встретил. Бросок Попугаева достиг цели. Вратарь СКА Артемий Плешков не успел среагировать. Армейцев в этой ситуации извиняло то, что они действовали в меньшинстве. Тем более что уже через полторы минуты форвард СКА Никита Дишковский спокойно вошел в чужую зону и бросил по воротам «драконов» с неудобной руки — шайба залетела в дальний угол. После этого тренерский штаб «Шанхая», где отсутствовал самый главный (Жерар Галлан приболел), заменил Рыбара на российского голкипера Андрея Кареева. Тот справлялся с работой лучше. Во всяком случае, не пропускал легких шайб.

Что касается тренерского штаба СКА, то он снова доверил место в воротах Плешкову, несмотря на то, что тот неудачно сыграл предыдущий матч с «Сочи»: пропустил четыре шайбы за 26 с половиной минут и был заменен. Игорь Ларионов дал понять, что не «вешает» вину за то поражение на одного вратаря. И в целом так делать неправильно. Плешков в матче с «Шанхаем» показывал свой стабильный уровень и благодаря этому обрел уверенность — во всяком случае, «стер» из памяти игру в Сочи. В шайбе, пропущенной в конце второго периода от Кейджа Куинни, его винить нельзя: там защитники СКА не заблокировали на пятачке форварда хозяев и тот умело подставил клюшку под пас партнера.

Игра катилась в овертайм, поскольку в третьем периоде соперники действовали еще более осторожно, чем в первых двух, но на последних секундах армейцам удалась затяжная атака, и защитник Егор Савиков броском от синей линии принес своей команде победу. Так СКА выиграл третий матч у «Шанхая» в этом сезоне — со счетом 3:2. Такой же результат был зафиксирован во второй игре между этими командами, но тогда армейцы победили в овертайме. Еще раз они выиграли 4:1. А первая дуэль, состоявшаяся на старте сезона, принесла успех «Шанхаю» 7:4.

В итоге СКА завершил год на мажорной ноте, сумев во второй половине стартовой части сезона стабилизировать игру, и на седьмом месте в турнирной таблице «Запада». Вровень с армейцами Петербурга идет ЦСКА. От шестой команды «Запада» («Торпедо») армейцев отделяют три очка, а от лидирующего минского «Динамо» — 10. На два очка от СКА отстает московский «Спартак». Ниже идут три команды, замыкающие таблицу: «Шанхай», «Сочи» и «Лада». Если последние две уже не помышляют о плей-офф (отставание слишком велико), то «драконы» еще могут бороться за место в восьмерке. До «Спартака» им шесть очков. Только надо выправлять игру.

Китайский клуб начнет 2026-й матчами на «СКА Арене» против «Металлурга», «Лады» и «Амура». Встречи пройдут 3, 5 и 7 января соответственно. СКА первую игру в новом году проведет 7 января против «Лады» в Ледовом дворце.

Кирилл Легков