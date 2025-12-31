Курс доллара. Прогноз на 1–12 января

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку рублю по-прежнему будут оказывать высокая ключевая ставка После завершения новогодних праздников мы ждем умеренного ослабления рубля. Основным фактором давления станет двукратное сокращение объемов ежедневных продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ, когда с 12 января объем продаж снизится до 4,62 млрд руб. в день против 8,94 млрд руб. во втором полугодии 2025 года. В то же время поддержку рублю по-прежнему будут оказывать высокая ключевая ставка и низкая деловая активность в начале года. Ожидаем, что в январе рубль будет торговаться в диапазоне 81–85 руб./$, проявляя склонность к ослаблению.

Илья Федоров,

главный экономист Быстрого восстановления импорта в январе не ожидаем Завершаются отложенные продажи валюты по бюджетному правилу. Быстрого восстановления импорта в январе не ожидаем. Скорее процесс сместится на вторую половину первого квартала. Тем не менее волатильность курса подрастет. Январь короткий, биржа в первую половину месяца будет работать 5, 6, 8 и 9 января. Ликвидность будет низкая. Во второй половине месяца обороты, скорее всего, тоже будут ниже среднего. Полагаем, что курс в среднем в первом квартале будет около 83,5 руб./$, а к концу марта составит 85 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса «Тонкий» валютный рынок опасен формированием ложных трендов Ожидания в отношении рубля на начало 2026 года выглядят умеренно-негативно. Ослабление поддержки от снижения объемов регулярных интервенций может оказаться значительным. Более того, «тонкий» валютный рынок во время новогодних каникул опасен формированием ложных трендов. Фундаментально более вероятным выглядит усиление давления на рубль со стороны снижения предложения валюты от экспортеров.