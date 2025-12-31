Курс доллара. Прогноз на 1–12 января
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
2025 год рубль завершил стремительным укреплением позиций против ведущих мировых валют. За 12 месяцев внебиржевой курс доллара упал на 34 руб. (30%), до 79,50 руб./$. Евро и юань просели на 20,5% и 18%, до 93,45 руб./€ и 11,2285 руб./CNY соответственно. Столь быстро российская валюта еще не укрепляла позиции за всю историю современной России (с 1991 года). Более того, рубль продемонстрировал лучшую динамику среди всех валют развивающихся и развитых стран. На втором месте с большим отрывом идет венгерский форинт, курс которого вырос против доллара США лишь на 18%. Для аномально сильного укрепления рубля было несколько причин: высокие стартовые позиции (за 2023–2024 год курс доллара вырос в России на 62%), жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также девалютизация экономики.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|78.00-81.00
|Банк Зенит
|80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-82.00
|«Цифра банк»
|81.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|80.88
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Поддержку рублю по-прежнему будут оказывать высокая ключевая ставка
После завершения новогодних праздников мы ждем умеренного ослабления рубля. Основным фактором давления станет двукратное сокращение объемов ежедневных продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ, когда с 12 января объем продаж снизится до 4,62 млрд руб. в день против 8,94 млрд руб. во втором полугодии 2025 года. В то же время поддержку рублю по-прежнему будут оказывать высокая ключевая ставка и низкая деловая активность в начале года. Ожидаем, что в январе рубль будет торговаться в диапазоне 81–85 руб./$, проявляя склонность к ослаблению.
Быстрого восстановления импорта в январе не ожидаем
Завершаются отложенные продажи валюты по бюджетному правилу. Быстрого восстановления импорта в январе не ожидаем. Скорее процесс сместится на вторую половину первого квартала. Тем не менее волатильность курса подрастет. Январь короткий, биржа в первую половину месяца будет работать 5, 6, 8 и 9 января. Ликвидность будет низкая. Во второй половине месяца обороты, скорее всего, тоже будут ниже среднего. Полагаем, что курс в среднем в первом квартале будет около 83,5 руб./$, а к концу марта составит 85 руб./$.
«Тонкий» валютный рынок опасен формированием ложных трендов
Ожидания в отношении рубля на начало 2026 года выглядят умеренно-негативно. Ослабление поддержки от снижения объемов регулярных интервенций может оказаться значительным. Более того, «тонкий» валютный рынок во время новогодних каникул опасен формированием ложных трендов. Фундаментально более вероятным выглядит усиление давления на рубль со стороны снижения предложения валюты от экспортеров.
Неопределенности рынку добавляют очередные перспективы мирных инициатив
В первые дни предстоящего года повышенной волатильности курса российского рубля не ожидается. Поддержать национальную валюту в новом году могут текущая денежно-кредитная политика Банка России, бюджетная политика, а также присущий началу года традиционно пониженный спрос на иностранную валюту. Тем временем завершение пика налоговых выплат немного ослабило рубль в последние дни года. При этом отдельной неопределенности рынку добавляют очередные перспективы мирных инициатив, где обе стороны хоть и движутся в направлении урегулирования конфликта, но пока еще не столь близки к его завершению. Отдельного оптимизма под занавес года способны добавить данные по тому, что ВВП РФ увеличится по итогам 2025 года. Однако не на стороне рубля прогнозы по снижению в 2026 году до 22% доли нефтегазовых доходов, по данным Минфина РФ.