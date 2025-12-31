Правительство перенесло уплату отчислений для туроператоров на апрель

Правительство России перенесло срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров выездного туризма с 15 января на 15 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Средства, высвобожденные благодаря отсрочке, будут использованы для возврата туристам денег за билеты, которые не смогли использовать из-за атак беспилотников.

Мера направлена на поддержание финансовой устойчивости отрасли в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией.

По закону туроператоры обязаны выплачивать отчисления в фонд в равных долях не позднее 15 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. Ранее правительство переносило сроки уплаты этих отчислений в 2021, 2022 и 2025 годах.