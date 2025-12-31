ОАК направит до 400 млн рублей на модернизацию узлов связи Ту-214

Правительство РФ разрешило ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» перенаправить неиспользованные средства, выделявшиеся на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ОАК направит до 400 млн рублей на модернизацию Ту-214

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ ОАК направит до 400 млн рублей на модернизацию Ту-214

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До 400 млн руб. ОАК направит на модернизацию самолетных узлов связи на воздушных судах специального назначения типа Ту-214, находящихся в собственности Российской Федерации. Работы затронут не менее четырех узлов связи на бортах «Специального летного отряда „Россия“» Управления делами президента РФ. Срок выполнения — до конца 2028 года.

Еще до 2,2 млрд руб. пойдет на снижение веса и улучшение летно-технических и аэродинамических характеристик МС-21-310. Разработка технических отчетов по снижению массы планера и улучшению аэродинамики должна быть завершена до конца 2026 года, конструкторская документация — до конца 2027 года.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускается на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») ограниченной серией.

В 2014 году Россия и Китай договорились о разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929. В 2022 году Минпромторг сообщил о пересмотре проекта. В июле 2024 года сообщалось, что Китай работает над самолетом без участия России.

Анар Зейналов