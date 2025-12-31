Вылет более 40 рейсов из Пулково задерживается 31 декабря

В расписании на сайте аэропорта Пулково размещена информация о задержке более 40 рейсов. Часть бортов вылетела из Петербурга позже планируемого.

В пресс-службе аэропорта заявили, что Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты, однако время их обслуживания может быть увеличено ввиду необходимости проводить противообледенительную обработку воздушных судов.

«На текущий момент задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них — по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково»,— объяснили в пресс-службе.

Рейсы в Калининград задерживаются из-за погодных условий в пункте назначения. В качестве запасного в Пулково приземлились девять направлявшихся в Храброво бортов.

Татьяна Титаева