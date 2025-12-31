Гендиректор петербургской компании подозревается в хищении 930 млн рублей на Камчатке

Полиция выявила хищение более 930 млн рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края. Полагают, что к преступлению причастны гендиректор подрядной компании из Санкт-Петербурга и его сообщники, сообщили в пресс-службе МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители предварительно установили, что руководитель подрядной фирмы и сообщники в 2022–2023 годах похитили свыше 930 млн рублей. Деньги предназначались для реализации государственной программы по развитию инфраструктуры края.

Один из контрактов был заключен на технологическое присоединение к электросетям строящегося на Камчатке курорта международного стандарта. Фигурант получил аванс в размере 684 млн рублей и вывел деньги на счета подконтрольных юридических лиц. Экспертиза заключила, что реальная стоимость работ по договору составила 2,4 млн рублей.

Также гендиректор причинил материальный ущерб кредитной организации. Он предоставил подложные документы о плановом выполнении работ по договору. Компания оформила банковскую гарантию. При срыве контракта и отказе возвращать аванс сумма была взыскана заказчиком с кредитной организации.

Аванс в сумме 250 млн рублей был похищен при заключении контракта на реконструкцию котельной в городе Елизово. Получив денежные средства, гендиректор и его сообщники направили эти средства на цели, не связанные со строительством объекта.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 300 млн рублей.

Татьяна Титаева