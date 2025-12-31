В новогоднюю ночь в Саратове будут работать 43 автобуса и четыре троллейбуса

В Саратове в новогоднюю ночь будут работать автобусы по 29 маршрутам и четыре троллейбуса. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Автобусы будут ходить до 02:00. Всего на дороги выйдут 43 машины по маршрутам №№ 6А, 90А, 11А, 18А, 2Д, 3, 72, 8А, 33, 35, 41, 46, 52, 53, 56, 58, 63, 64Д, 73, 74, 80, 83, 93, 94, 95, 97, 99, 105, 115. По маршруту № 53 будут курсировать четыре автобуса, по остальным — 1-2.

Троллейбусы будут работать до 06:15 по маршрутам №№ 109, 5, 10, 15. На линию выйдет по одной единице транспорта.

Ольга Симонова