В Пензенской области будут развивать искусственный интеллект

В Пензенской области намерены развивать искусственный интеллект. Создана региональная комиссия по внедрению технологий ИИ, следует из распоряжения губернатора Олега Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Пензенской области

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Правительство Пензенской области

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Председателем комиссии стал господин Мельниченко, его заместителем — вице-губернатор региона Сергей Федотов. Секретарем комиссии назначен министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Также в состав вошли министры: сельского хозяйства; здравоохранения; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; региональной безопасности; ЖКХ и гражданской защиты; экономического развития и промышленности; финансов.

Ольга Симонова