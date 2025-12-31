В Пензенской области будут развивать искусственный интеллект
В Пензенской области намерены развивать искусственный интеллект. Создана региональная комиссия по внедрению технологий ИИ, следует из распоряжения губернатора Олега Мельниченко.
Правительство Пензенской области
Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ
Председателем комиссии стал господин Мельниченко, его заместителем — вице-губернатор региона Сергей Федотов. Секретарем комиссии назначен министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.
Также в состав вошли министры: сельского хозяйства; здравоохранения; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; региональной безопасности; ЖКХ и гражданской защиты; экономического развития и промышленности; финансов.