В Пензенской области будут развивать искусственный интеллект

В Пензенской области намерены развивать искусственный интеллект. Создана региональная комиссия по внедрению технологий ИИ, следует из распоряжения губернатора Олега Мельниченко.

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Председателем комиссии стал господин Мельниченко, его заместителем — вице-губернатор региона Сергей Федотов. Секретарем комиссии назначен министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов.

Также в состав вошли министры: сельского хозяйства; здравоохранения; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; региональной безопасности; ЖКХ и гражданской защиты; экономического развития и промышленности; финансов.

Ольга Симонова