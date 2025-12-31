Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил главу Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Мы всегда с особым волнением и надеждой ждем этот светлый праздник, стремимся разделить его теплоту с родными и близкими людьми, с товарищами и друзьями. Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесет перемены к лучшему», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал главе республики здоровья и успехов.

Анар Зейналов