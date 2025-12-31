Сотрудники свердловского ГУФСИН поздравили вдову Героя России с Новым годом

Работники ГУФСИН России по Свердловской области поздравили с наступающим Новым годом вдову Елену Багаеву, жену Сергея Багаева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

«Волшебников направил начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров. Сказочные посланники передали Елене Борисовне и ее внуку новогодние подарки и теплые пожелания. Вдова героя поделилась теплыми воспоминаниями о годах службы супруга и поблагодарила за постоянное внимание к ее семье», — сообщили в ведомстве.

Отметим, Сергей Багаев — начальник штурмового отделения отдела специального назначения «Россы». Он погиб в январе 2000 года при выполнении боевых задач на Северном Кавказе. За проявленные мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он также был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».