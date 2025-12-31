Активисты ОНФ возмутились высокими ценами на балет «Щелкунчик»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросило Пермское УФАС проверить обоснованность цен на балет «Щелкунчик» в оперном театре. «Для многих посещение "Щелкунчика" — семейная традиция, но сейчас стоимость билетов для двух взрослых и троих детей достигает 100 тысяч рублей, — написали представители ОНФ на своей странице в соцсети. — Даже не в Новый год цена партера варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. При средней зарплате в регионе около 80 тысяч рублей, для многодетной семьи это неподъемная сумма. А билет на балкон первого яруса стоит 3 тысячи. Даже при наличии Пушкинской карты молодежь не сможет посещать театр каждый месяц».

Помимо обращения в УФАС, пермские активисты ОНФ намерены собрать экспертов и обсудить «наполнение театральной афиши» театра оперы и балета.