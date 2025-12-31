Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Активисты ОНФ возмутились высокими ценами на балет «Щелкунчик»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросило Пермское УФАС проверить обоснованность цен на балет «Щелкунчик» в оперном театре. «Для многих посещение "Щелкунчика" — семейная традиция, но сейчас стоимость билетов для двух взрослых и троих детей достигает 100 тысяч рублей, — написали представители ОНФ на своей странице в соцсети. — Даже не в Новый год цена партера варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. При средней зарплате в регионе около 80 тысяч рублей, для многодетной семьи это неподъемная сумма. А билет на балкон первого яруса стоит 3 тысячи. Даже при наличии Пушкинской карты молодежь не сможет посещать театр каждый месяц».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо обращения в УФАС, пермские активисты ОНФ намерены собрать экспертов и обсудить «наполнение театральной афиши» театра оперы и балета.