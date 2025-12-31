Герасимов: российская армия достигла рекордных темпов наступления на Украине
Российская армия уверенно продвигается вглубь обороны Вооруженных сил Украины, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов. За месяц войска заняли более 700 кв. км территории и достигли самых высоких темпов наступления, сообщил генерал армии во время проверки хода выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Север». Видео с его речью выложило Минобороны.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Начальник Генштаба РФ добавил, что всего в рамках создания «полосы безопасности» российскими войсками взято под контроль около 950 кв. км, 32 населенных пункта: 14 в Харьковской области, 18 — в Сумской. Самый крупный из них — город Волчанск, уточнил он. «Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей»,— сообщил господин Герасимов.
Валерий Герасимов добавил, что войска группировки «Север» в освобожденных районах Курской области также выполняют задачи гуманитарного характера. Инженерные подразделения проводят разминирование территории Суджанского, Глушковского и Кореневского районов.