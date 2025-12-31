На улице Чернышевского в Перми ограничат движение

С 12 января до 31 мая в Перми закроют движение транспорта на участке ул. Чернышевского от ул. Карла Модераха до ул. Героев Хасана. Об этом сообщает краевой минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Прикамья Фото: Минтранс Прикамья

Ограничение вводится в связи с реконструкцией трамвайных путей. Трамвайный маршрут №6 временно прекратит работу. Взамен будет увеличено количество рейсов маршруте №71 для поездок на улицу Сибирскую. По улице Героев Хасана можно будет проехать на маршрутах №19, №51, №74.