Reuters: часть российских поставщиков нефти несут убытки из-за скидок

В декабре скидки на российскую нефть при экспорте приблизились к рекордным значениям и достигли 20–30 долларов за баррель по отношению к стоимости марки Brent, сообщило Reuters. Этот разрыв стал максимальным с 2022 года и он оказывает давление на прибыль нефтяных компаний на фоне низких мировых цен, следует из расчетов агентства.

Рост скидок привел к снижению прибыли поставщиков, и часть из них уже работает в убыток, утверждает Reuters. Тем не менее большинство компаний остаются прибыльными благодаря государственным налоговым льготам, сообщает агентство.

По словам неназванных аналитиков, ключевую роль в этом играет пониженный или нулевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): более половины нефтяных компаний пользуются такими послаблениями. По оценкам Reuters, около 20% производителей с нулевой ставкой НДПИ в декабре получали прибыль порядка $20 за баррель на основной экспортный сорт российской нефти — марки Urals. Компании с высокими производственными и логистическими затратами и без налоговых льгот могут нести убытки до $5 за баррель.