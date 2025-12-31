WSJ: картели Латинской Америки расширили использование БПЛА для войны с полицией

Латиноамериканские вооруженные группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков, расширили использование беспилотников для борьбы с полицией и армейскими подразделениями. Например, в Колумбии прошлого года количество атак на подразделения силовых структур за месяц увеличилось почти в два раза, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Всего с апреля 2024-го в стране было совершено около 400 атак беспилотниками, в результате которых погибли 58 солдат и полицейских, а около 300 человек получили ранения, сообщал президент Колумбии Густаво Петро. По словам военных чиновников, большинство БПЛА, которые используют преступники,— это свободно продаваемые модели, часто произведенные в Китае. Группировки модифицируют их для переноса самодельных взрывчатых веществ.

Дроны используют не только в Колумбии, сообщает WSJ. Картель «Нового поколения Халиско» на западе Мексики сбрасывает взрывчатку на деревни, чтобы выгонять оттуда местных жителей и силой занимать их земли. В Бразилии группировка «Красная команда» использовала их в уличных боях с полицией. В Эквадоре используют дроны для контрабанды наркотиков, сообщали местные власти.

В декабре президент Колумбии Густаво Петро издал указ о закупке противодронных систем для защиты воинских частей от атак беспилотников. Однако, отмечает WSJ, стоимость одного такого устройства может превышать $100 тыс., при этом единой системы противодействия беспилотникам, которая была бы эффективна против всех видов атак, попросту не существует.