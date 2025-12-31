На Камчатке похитили 930 млн руб., выделенные на развитие инфраструктуры

Генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники подозреваются в хищении больше 930 млн руб., которые были выделены на развитие инфраструктуры Камчатского края. Эпизоды хищений бюджетных средств обнаружили в МВД.

Первый эпизод преступления связан с договором на технологическое присоединение к электросетям строящегося элитного курорта, сообщила пресс-служба МВД. Получив аванс в 684 млн руб., они в тот же день перечислили почти всю сумму на счета подконтрольных компаний. Следствие установило, что реальная стоимость выполненных работ составила лишь около 2,4 млн руб., а остальные деньги были похищены.

Также мошенники причинили ущерб кредитной организации, предоставив ей подложные документы о плановом выполнении работ по договору, чтобы получить банковскую гарантию. Когда контракт был сорван, а мошенники отказались возвращать аванс, сумма договора была взыскана заказчиком с банка по решению суда.

Третий эпизод связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово Камчатского края, на которую выделили деньги из федерального бюджета. Получив аванс в размере 250 млн руб., генеральный директор и его сообщники не стали заниматься реконструкцией, а перевели деньги «на цели, не связанные со строительством объекта»

На имущество фигурантов наложен арест на 300 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Виновным грозит до десяти лет колонии.