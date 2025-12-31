В Туапсе беспилотники повредили газовую трубу и причал

Город Туапсе оказался под ударом БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Предварительно, никто не пострадал. В жилом секторе города была повреждена газовая труба, а также причал в порту.

Аварийные службы выехали для устранения повреждений, сообщили в оперштабе. Там не уточнили, привело ли произошедшее к возгораниям.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявил об угрозе налета беспилотников в 23:43 мск. Он просил жителей не снимать работу систем ПВО, а также удары беспилотников.