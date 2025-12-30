В Германии грабители проделали дыру в здании банка и похитили до €90 млн

Группа преступников ограбила отделение банка Sparkasse в городе Гельзенкирхене на западе Германии. Это произошло во время рождественских выходных. Они взломали несколько тысяч банковских ячеек, из-за чего пострадали около 2700 клиентов, сообщили Bild и Associated Press. Сумма украденного составляет от €10 до 90 млн, заявил представитель полиции Томас Новачик.

Чтобы попасть в хранилище, грабители проделали в стене большую дыру, которую пожарные и полицейские обнаружили в ночь на 29 декабря. Они просверлили ее с помощью мощного специального бура, считают в полиции. С места ограбления преступники уехали на машине Audi RS 6, которая была угнана в 200 км от места происшествия. Грабители пойманы не были.

Сегодня у отделения банка собрались десятки разгневанных клиентов. Они требовали пустить их внутрь, передает Reuters. Они сообщили журналистам, что не получают от представителей банка никакой информации о происшествии и о своих сбережениях.