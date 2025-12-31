Новогодняя афиша Воронежа

Первая неделя нового года в Воронеже будет насыщенной и разнообразной. Воронежцев и гостей города ждут яркие новогодние представления и спектакли, рождественские концерты, творческие мастер-классы, традиционные катания на коньках и другие активности. Предлагаем выбрать занятие по душе и наполнить дни интересными событиями. Подробнее о том, чем занять себя на длинных зимних каникулах, рассказываем в афише «Ъ-Черноземье».



Праздничная программа на площади Ленина

2 января — праздничное представление «Новогодние приключения Чебурашки»

3 января — концертно-игровая программа «Новый год на пороге»

4 января — музыкально-игровая театрализованная программа «Новогодние ритмы»

5 января — праздничная новогодняя программа «В гостях у сказок»

6 января – концертно-игровая программа «Волшебное Новогодие»

7 января — рождественское поздравление воскресной школы Воронежской и Лискинской епархии, новогодняя концертно-игровая программа «Верните чудо»

Театр драмы имени Кольцова

2 января — спектакль «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года»

3, 4, 5, 9 и 10 января — музыкальная сказка «Царь Горох и молодильные яблоки» с новогодней интермедией у елки

3, 4, 5, 9 и 10 января — спектакль «Дуры мы, дуры...» на Малой сцене

6–8 января — праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя

11 января — спектакль «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина

Балет «Красная шапочка»

Театр оперы и балета

2 января — музыкальная сказка «Золотой цыпленок»

3 января — музыкальная сказка «Людвиг и Тутта», мюзикл «Мужчина моей мечты»

4 января – музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка», оперетта «Здрасьте, я ваша тетя!»

5 января — музыкальная сказка «Аленький цветочек», быль-колядка «Ночь перед Рождеством»

6 января — балет-сказка «Красная шапочка», быль-колядка «Ночь перед Рождеством»

7 января — оперетта «Здрасьте, я ваша тетя!»

8 января — балет-сказка «Муха-Цокотуха»

9 января — музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка», быль-колядка «Ночь перед Рождеством»

10 и 11 января — балет «Продавец игрушек»

Киноклуб на Пятницкого, 52

3 января — открытие киноклубного года: кинопоказ «О лошадях и людях» (Исландия, 2013, режиссер Б. Эрлингссон)

4 января — арт-практика «Как я встретил Новый год. Рисуем с Анной Аксеновой»

5 января — лекция Никиты Гулевского «Новогодний нанар: так плохо, что хорошо» + просмотр фильма

8 января — медленное чтение кино: «С широко закрытыми глазами» (Великобритания, 1999, режиссер Стэнли Кубрик). Ведущие встречи: Даниил Попов и Наташа Алексеева.

8 января – презентация нового романа «Собака Вера» (2025), встреча с писательницей Евгенией Чернышовой

9 января — лекция Ирины Горшеневой «Средневековье и сюрреализм в Средиземье: история иллюстраций к книгам Дж. Р. Р. Толкина» ко дню рождения писателя

10 января — показ немого кино с тапером «Золотая лихорадка» (США, 1925 режиссер Чарли Чаплин). Аккомпанемент — Михаил Князев

Центр Креативных Индустрий «Матрёшка»

Центр креативных индустрий «Матрешка»

3 и 4 января — музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев»

3 января — мастер-класс «Шопер с цианотипией»

3 января — Новогодний Jazz Jam Session

5 января – мастер-класс по созданию пластилиновой мультипликационной открытки «Рождественская анимация»

5 января — концерт «Гершвин Live»

до 14 января — выставка нейрокартин «Собеседники»

Креативный кластер «Станция»

4 января — мастер-класс «Свеча в кокосе»

8 и 9 января — фестиваль документального кино «Единение»

8 января — арт-терапия

9 января — мастер-класс «Рисование вином»

10 января — мастер-класс «Карусель из детства»

Дом архитектора

6 января — мастер-класс по росписи свечей от студии интерьерного декора zapechatali

3–6 и 8–9 января — новогодняя творческая лаборатория (мастер-классы, конструирование деревянного светильника, создание новогоднего макета, создание собственного дизайна, разработка презентаций и взаимодействие с ИИ и digital-играми)

4 января — фортепианный квартирник Юлии Коцкой

6 января — мастер-класс по росписи свечей от студии zapechatali

10 января — лекция «За горизонтом фантастики: от «умных» городов с цифровыми двойниками до плавучих экополисов и поселений на других планетах»

Спектакль «Солнышко и снежные человечки»

Театр кукол «Шут»

2–4 января — новогодняя интермедия «Федорино горе» по мотивам произведений Корнея Чуковского

5–7 января — новогодний спектакль «Солнышко и снежные человечки»

8 и 9 января — музыкальный спектакль «Золотой цыпленок»

10 и 11 января — новогодняя интермедия «Мерзни, мерзни, волчий хвост» из цикла «Русские народные сказки»

Воронежский концертный зал

2–8 января — новогодний спектакль «Сказка, которой не было»

2 января — концерт «Новогодние хиты при свечах»

3, 4, 5, 8 января — спектакль «Звездная сказка»

6 января — семейный мюзикл «Морозко»

9 января – балет «Щелкунчик» в исполнении театра «Русские балетные сезоны»

10 января — пластический спектакль-шоу «Сезон дождей»

11 января — оперетта «Летучая мышь»

Никитинский театр

2–6 и 8, 9 января — новогодние истории Бродячего театр «Домашняя елка»

2 января — спектакль-концерт «Будущее»

3 января – комедия «Центр Парк Вест» по пьесе Вуди Аллена

4 января — спектакль «Осенняя соната» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана

5 января — музыкальный моноспектакль «Вертинский»

6 января — спектакль «Принц Гомбургский»

7 и 8 января — игра в комедию «Двенадцатая ночь, или Как угодно» по пьесе Уильяма Шекспира

9 января — сказочная аппликация «Тайные виды на гору Фудзи» мотивам романа Виктора Пелевина

10 января — молодежная сказка «Куда пропал прекрасный принц?» по пьесе Марии Огневой

Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Центр культуры и искусства «Прогресс»

3 и 5 января — спектакль театральной СТУДИИ17 по мотивам книги Лорен Кастильо «Ежулька и все-все-все!», моноспектакль Натальи Шевченко «Правила поведения в современном обществе»

6 января — спектакль Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан «Глитч»

4, 7 и 8 января — абсурдное предновогоднее происшествие «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?»

9 января — концерт квартета Hot Club of Voronezh «Горячий рождественский джаз»

10 января — спектакль по пьесе Коки Митани «Академия смеха»

Новый театр

2–9 января будут показывать новогоднюю киносказку с трюками и спецэффектами «Йети, камера, мотор!»

Воронежская филармония

4 и 5 января — новогоднее представление «Сказочные приключения на балу у Золушки»

Театр юного зрителя имени Маршака

1–11 января — музыкальная сказка Дмитрия Белякова «Летучий корабль» и поучительная сказка с играми и плясками «Терем-терем-теремок» Олега Столповского

2 января — спектакль «Он — Мороз!»

3 января — читка пьесы Егора Янышева «Давай завалим дракона»

4 января — драматический роуд-муви «Достучаться до небес»

5 января — театральный фристайл «Поэзия Бетельгейзе»

6 января — спектакль-расследование «Детективы»

7 января — театр зрительских историй Playback

8 января — импров с красными носами «Премьера»

9 января — импровизационный спектакль-игра «Фиаско. Новый год»

10 января — отчетный концерт старшей группы «Класс-Concert»

Спектакль «Щелкунчик». Театр танца «Гжель»

«МТС Live Холл Воронеж»

4 января — скетч-шоу «Однажды в России»

8 января – интерактивный спектакль «Minecraft шоу. Новогодний выпуск!»

9 января — музыкально-хореографическая сказка «Щелкунчик» в постановке Екатерины Мироновой от театра танца «Гжель»

10 января — спектакль «Умка» по мотивам популярного мультсериала (поставлен совместно с киностудией «Союзмультфильм»)

Воронежский стендап-клуб

1 января — похмельный стендап

2 января — бывшие: обсуждаем ваши отношения

3 января — пьяная импровизация: комики пьют за зашедшую шутку

4 января – жесткий стендап: черный юмор и грязные шутки

5 января — прочитали за вас: читаем книги по саморазвитию

6 января — женский стендап: лучшие шутки девушек

7 января — это паранормально: обсуждаем мистические истории

8 января — подкаты: комики показывают свое мастерство подкатов к популярным девушкам

Каток в парке «Дельфин» в феврале 2025 года

Каток в смарт-парке «Дельфин»

1, 3 и 5 января – сеанс катания для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой

4 и 10 января — вечер с DJ

6–8 января — фото со сказочными персонажами

8 января — дискотека на катке

9 и 10 января — бесплатный открытый урок по фигурному катанию

Музей имени Крамского

2 января — мастер-класс «Скетч. Кот у новогодней елки»

3 января — мастер-класс «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном». Акварельный скетчинг

4 января — мастер-класс «Снегирь на ветке»

5 января — китайская живопись «Символ китайского Нового года Дикая слива мэйхуа», мастер-класс «Создай свой парус, В.П. Криворучко “Ростовские звоны”»

6 января – мастер-класс «Гора-вода. Жанр китайской традиционной живописи», мастер-класс «Создай свой парус, Е. А. Киселева “Маруся”»

7 января — мастер-класс «Сладкие истории. Открытка к Рождеству»

8 января — мастер-класс «Снегирь на ветке»

9 января — мастер-класс «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном». Акварельный скетчинг

10 января — мастер-класс «Китайская живопись. Символ Нового года. Лошадь»

• Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея»

• Выставка из серии «Открывая фонды»: «Графика художника Виктора Вакидина»

• Выставка «Невидимые нити». Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников»

• Выставка из собрания Музея кино «Собиратели земель русских»

• Выставка «Линия модерна. Ювелирное искусство, живопись, графика, фарфор»

Литературный музей имени Никитина

2 и 3 января — фольклорная викторина «Приглашение в сказку»

4 января — литературный квиз «Мешок сказок» и творческая встреча «В океане окна»

5 января — интерактивное занятие «Морозным утром»

6 января — интерактивное занятие «Волшебная ночь»

6–9 января — программа «Старина, что диво»

10 января — музыкально-литературная программа «Зимнюю ночь коротать»

11 января — литературная страница «Осип Мандельштам. Зима в подарок»

Афиша выставки «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки»

Дворцовый комплекс Ольденбургских

2 января — 1 февраля — выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» к 180-летию принцессы Евгении Ольденбургской

2 и 6 января — новогодняя программа «Рождество по Дворце» (конкурсы, игры, танцы)

5 и 6 января — новогодняя программа «Сказки у камина» (спектакль-сказка в традициях домашнего театра)

2 и 6 января — новогодняя программа «Пряничная мастерская во Дворце» (Дед Мороз, Снегурочка, пряничные человечки, танцы, игры и конкурсы)

6 января — концерт с органной музыкой «Рождественские встречи» (Дом с ризалитами)

9 января — предметно-пластический спектакль «Как бывало в старину» (Дом с ризалитами)

Музей-усадьба Веневитинова

2–4 января — программа выходного дня «Зимний день в усадьбе Веневитиновых» (экскурсии, мастер-классы и квесты для детей, музыкальные гостиные)

Краеведческий музей

До 18 января по записи — новогодняя программа «Машина времени» (путешествие через века вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой)

Корабль «Гото Предестинация» у Адмиралтейской площади в Воронеже

Музей-корабль «Гото Предестинация»

3–4 января — тематические экскурсии «Рождественские обычаи XVIII века» и «Ассамблеи царя Петра»

Музей-заповедник «Дивногорье»

4–5 января — мастер-класс «Зимняя сказка на ткани» (создание волшебных узоров в технике батик), открытая лекция о Донском и Гуронском оледенении, путешествие в историю пещер

Археологический музей-заповедник «Костенки»

4 и 6 января — программа «Новогоднее поздравление из каменного века» (подвижные зимние уличные игры с участием Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-яги, мастер-класс по первобытной живописи и прогулка-экскурсия по историческим местам

Острогожский музей

3 и 5 января — театрализованная игра «Герои рождественских историй», мастер-класс «Волшебные узоры» (роспись новогодних шаров традиционными узорами Гжели)

Выставочный зал музея-диорамы на Кирова, 8

3–5 января, 9–11 января — выставка, посвященная Новому году времен СССР. Коллекцию советских елочных игрушек представит основатель центра «Галерея советской эпохи» Владимир Мальцев

Центральный вход в сити-парк «Град»

Сити-парк «Град» (Большой атриум)

3 января — игра «Зов джунглей»

4 января — чемпионат по играм на приставке

5 января — игра «Сто к одному»

6 января — мастерская «Очумелые ручки»

2–11 января — серия мастер-классов для детей и взрослых (игрушка с деревянными прищепками, подвижная игрушка, брелоки из фетра и бусин, интерактивная игрушка на палке «Конек-горбунок» и другие изделия)

Научная библиотека имени Никитина

6 января — костюмированная игровая программа для детей «Новогодние приключения царя»

6 января — концерт «Новогоднее настроение» от Клуба любителей гитарной музыки

Юношеская библиотека имени Кубанева

5 января — лекция «Что такое рождественское чудо?» (погружение в историю праздника, обычаи разных эпох и рождественские приметы)

8 января — квиз «Добрый Новый год» (праздничная интеллектуальная игра, неформальное общение за чаем, настольные игры и обмен открытками)

10 января — творческая встреча с писателем Людмилой Шилиной

Воронежский областной центр народного творчества и кино

10 января — мастер-класс по художественной росписи по дереву

10 января – знакомство с традициями Рождества, разучивание колядок и участие в народных играх

