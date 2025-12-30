В Запорожской области частично восстановили свет после обстрелов энергообъектов

Электричество восстановили в «значительной части» Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Большая часть населенных пунктов была обесточена после более двадцати ударов ВСУ по энергетическим объектам. Без света оставались 117 тыс. человек.

Свет восстановили в том числе в части Мелитополя. Ремонтные работы продолжаются. «Возможны кратковременные отключения в результате переключения сетей»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале.

Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. За прошедшие сутки в результате атак в Запорожской области пострадал один человек, сообщал губернатор.