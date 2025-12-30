Ярославский «Локомотив» победил в последнем матче 2025 года

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ в 2025 году. Игра завершилась со счетом 1:0.

Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Счет был открыт только в середине третьего периода — нападающим ярославцев Максимом Березкиным, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. Для Радулова эта результативная передача стала 500-й, он стал третьим игроком в истории КХЛ по этому показателю. Больше голов в матче не было.

Наставник «Локомотива» Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции отметил сильную поддержку трибун.

«Голы нам даются тяжело, но мы нашли путь к воротам. Сейчас сложно заходят шайбы в чужие ворота. Иногда это происходит из-за того, что ушла уверенность. Упускаем много шансов из-за бросков мимо. Есть небольшое недопонимание между защитниками и нападающими. Рады, что победили в последнем матче в году — этот год был для "Локомотива" успешен. Довольны, что болельщики ушли домой в хорошем настроении»,— прокомментировал победу главный тренер ярославской команды.

Следующий матч «Локомотива» состоится 4 января. Ярославцы на выезде сыграют с ЦСКА.

По данным на вечер 30 декабря, «Локомотив» занимает второе место на Западе и четвертое — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.