Суд отказался арестовать активы структур Unicredit по иску на 2,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство столичного ООО «Деметра» об аресте активов трех структур итальянской банковской группы Unicredit в пределах более 2,5 миллиарда рублей, следует из материалов дела.

Обеспечительные меры запрашивались в рамках иска к итальянской UniCredit S.p.A., немецкому UniCredit Bank GmbH и российскому Юникредит-банку о взыскании указанной суммы. Истец просил арестовать денежные средства на счетах ответчиков, их недвижимость и ценные бумаги.

Кроме того, «Деметра» добивалась запрета Юникредит-банку распоряжаться 100% долей в ООО «ЮниКредит Лизинг», а также ограничить регистрационные действия ФНС в отношении этой компании и ее возможную ликвидацию. Также заявлялись требования о запрете выхода Юникредит-банка из группы UniCredit и отчуждения активов «ЮниКредит Лизинг» сверх 5% балансовой стоимости.

Суд указал, что истец «не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами» и не представил доказательств необходимости таких мер.

Группа Unicredit работает в 18 странах. В России Юникредит-банк присутствует с 1989 года и входит в число 30 крупнейших банков страны.

