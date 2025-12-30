В Ярославле заработали еще 50 комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области в эксплуатацию введены 50 комплексов автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД, известных как «Паук». Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Камеры установлены на различных автодорогах, включая участки а/д Пречистое – Любим – Буй, Пречистое – Коза – Семеновское, Шебунино – Красный Профинтерн, Ярославль – Любим, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Новое – Мышкин, Брейтово – Прозорово, Яковлевское – Диево-Городище, Красный Профинтерн – Вятское, Говырино – Дмитриевское – Нагорье, Иваново – Писцово – Гаврилов Ям – Ярославль, Данилов – Пошехонье, Углич – Ростов и ряде других.

Также два новых комплекса заработали в Рыбинске.

Антон Голицын