«Салават Юлаев» в последнем матче года проиграл минскому «Динамо» в овертайме

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в домашнем матче уступил «Динамо» из Минска. Игра закончилась в овертайме со счетом 2:3.

По истечении двух третей матча минчане вели со счетом 2:0: в середине первого периода забил Виталий Пинчук (в большинстве, ассистенты — Сэм Энэс и Тай Смит), а на шестой минуте второго периода отличился Андрей Стась (в большинстве, ассистенты — Вадим Шипачев и Вадим Мороз).

На первой минуте третьего периода защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский сократил отставание, голевые передачи дали Александр Жаровский и Шелдон Ремпал. Через семь минут Джек Родуолд в большинстве сравнял счет, ассистентами стали Шелдон Ремпал и Дин Стюарт.

Решающий гол гости из Беларуси забили на исходе первой минуты дополнительного периода: удалением уфимцев воспользовался Вадим Шипачев с передач Сэма Энэса и Тая Смита.

Несмотря на поражение, «Салават Юлаев» остался на восьмом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 38 очками в 41 игре. В следующий раз команда сыграет 5 января, когда примет нижнекамский «Нефтехимик».

Идэль Гумеров