Посол РФ: Ямайка не угрожает работе «дочки» «Русала»

Компания Windalco, дочерняя структура ОК «Русал» и крупнейший игрок бокситно-глиноземной отрасли Ямайки, испытывает опосредованное влияние западных санкций, однако власти страны не предпринимают действий, угрожающих работе ее объектов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол РФ на Ямайке Сергей Петрович.

По его словам, санкции приводят к сбоям в цепочках поставок запчастей и оборудования, необходимых для производства. Дополнительным фактором давления остается неблагоприятная конъюнктура мирового рынка алюминия. Себестоимость переработки бокситов и производства глинозема на Ямайке выше среднемировых показателей.

«Продолжение функционирования производственного комплекса на острове — это вопрос внутренней политики компании "Русал". Каких-либо прямых угроз для его деятельности со стороны ямайских властей нет»,— подчеркнул дипломат.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине начала СВО на Украине. Документ предусматривает запрет на импорт первичного алюминия из РФ, однако, по оценкам экспертов, новые ограничения оказали ограниченное влияние на компанию «Русал». Для единственного в России производителя необработанного алюминия приоритетами остаются завершение вертикальной интеграции, развитие «зеленого» производства и расширение продуктовой диверсификации.

Группа «Русал» ведет деятельность в алюминиевой отрасли в России, Гвинее, Ямайке, Ирландии, Италии и Швеции, занимаясь добычей и переработкой бокситов и нефелиновой руды, выпуском глинозема, первичного алюминия, полуфабрикатов и готовой алюминиевой продукции.

