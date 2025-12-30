Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 — 2028 годов. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерству здравоохранения РФ поручено до 1 июля 2026 года представить в правительство доклад о реализации программы на 2025 год и на плановый период 2026 — 2027 годов.

Кроме того, до 15 октября 2026 года Минздрав должен внести проект программы на 2027 год и на плановый период 2028 — 2029 годов.