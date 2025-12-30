Две машины попали в зону разлива кипятка на 5-й Советской улице

Дефект на трубопроводе диаметром 400 мм выявлен на 5-й Советской улице, 31-33. В зоне вытекания горячей воды оказались две машины, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

Вызов поступил в диспетчерскую в 14:14. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводят ремонтные работы на месте аварии, вытекание локализовано. На этом участке ограничили движение транспорта.

Ситуация находится на контроле врио главы администрации Центрального района Александра Векслера. Сведений о пострадавших не поступало.

«В зону разлива попало два автомобиля. На место вызван аварийный комиссар. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен автовладельцам»,— уточнили в пресс-службе администрации.

С 15:30 ограничено отопление близлежащих домов. Срок проведения работ составляет 13 часов и ограничен нормативами.

Татьяна Титаева