«Автомобилист» победил «Ладу» в матче КХЛ

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 30 декабря прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Автомобилистом» и тольяттинской «Ладой». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.

«Лада» открыла счет на девятой минуте — шайбы забросили Томаш Юрчо и Райли Савчук. «Автомобилист» ответил двумя голами в течение полутора минут: отличились Рид Буше и Анатолий Голышев. До конца первого периода «Лада» снова вышла вперед — снова забил Райли Савчук. В середине второго игрового отрезка Рид Буше отличился еще раз и сравнял счет. На старте третьего периода Семен Кизимов вывел «Автомобилист» вперед.

«Лада» с 26 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.