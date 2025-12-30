Петербургские коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Дорожные и садово-парковые предприятия Санкт-Петербурга перешли на работу в режиме повышенной готовности в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В связи с приближающимися праздниками комблаг круглосуточно следит за порядком на городских улицах и зеленых зонах. Режим повышенной готовности необходим для четкой и слаженной работы в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Магистрали и пешеходные зоны 30 декабря очищают 873 единицы техники и 1180 специалистов ручной уборки. Собранный снег отправляется на пункты утилизации.

