В Ульяновской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 19%

За неделю минувшую неделю среди населения Ульяновской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 19,15%. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора (УРПН).

По данным УРПН, всего за минувшую неделю зарегистрировано 13915 случаев заболевания ОРВИ и гриппа (130,78 случая на 10 тыс. человек населения), из них 11637 случаев в Ульяновске (интенсивный показатель — 190,25 случая на 10 тыс. населения). Ведомство отмечает, что недельный показатель заболеваемости выше эпидпорога по совокупному населению на 10,27%, в Ульяновске недельный эпидпорог превышен на 15,41%. Превышение эпидпорога наблюдается в возрастных группах 7-14 лет на 52,3% и 3-6 лет на 6,12%.

Несмотря на раннее начало эпидсезона в целом уровень заболеваемости гриппом соотносится с аналогичным периодом 2023/2024, когда в циркуляции преобладал вирус гриппа А(H3N2), добавляют в ведомстве.

Андрей Васильев