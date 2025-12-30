Губернатор Вологодской области назначил новых заместителей

В начале оперативного совещания губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о кадровых назначениях. В частности, заместителем главы региона по безопасности назначен Юрий Жаворонков.

Еще одним заместителем губернатора стал Виталий Кобыльников. Константин Закутаев стал исполняющим обязанности министра региональной безопасности. Владимира Осиповского господин Филимонов назначил министром культуры.

Оперативное совещание продолжилось обсуждением сферы здравоохранения. реализации нацпроектов, помощи бойцам СВО и других вопросов.

Татьяна Титаева