Суд оштрафовал петербуржца на 45 тысяч рублей за публикацию песни «Ногу свело!»

К административной ответственности привлекли Дмитрия Биткова. Его оштрафовали на 45 тыс. рублей за размещение на личной странице песни группы «Ногу свело!» — «Гимн обреченных (Гойда, Орки!)».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, композиция дискредитирует Вооруженные силы РФ, а также формирует недоверие и негативное отношение к военнослужащим, характеру, целям и задачам их деятельности за пределами территории РФ.

Дмитрий Битков поделился треком на личной странице в соцсети «ВКонтакте» 19 ноября 2022 года. Тем самым он нарушил ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Татьяна Титаева