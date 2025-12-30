Россияне расщедрились на благодарности

Россияне стали чаще оставлять чаевые — средний чек в этом году вырос почти на 10%. Размер вознаграждения за обслуживание в ресторанах, кафе, барах, кофейнях, отелях и салонах красоты составляет 420 руб., подсчитали аналитики сервиса «ВТБ.Чаевые+». Несмотря на рост чаевых, каждый десятый клиент вовсе отказался от практики оставлять их в общепите. Аналитики говорят о появлении неочевидных сфер, где клиенты готовы выделить дополнительное вознаграждение персоналу: операторам в колл-центрах, монтажникам в службах установки интернета, менеджерам в салонах связи и даже в почтовых отделениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом около 85% всего оборота чаевых приходится на рестораны. Только в этой сфере щедрость клиентов практически полностью определяет зарплату сотрудников, констатирует управляющий партнер караоке «Кадриль» и сети грузинских ресторанов «Ткемали» Никита Татаев: «Кто-то считает, что он обязан оставить чаевые в размере 10% от чека, и это привязано к сумме, на которую гость гуляет при походе в ресторан. Если, например, гостей от шести человек и больше, то, как правило, сервис включен в обслуживание столов, так как официант занимается больше полутора-двух часов компанией, которая отдыхает.

Большая работа проводится. В принципе, всегда чаевые официанта составляют 70% его заработной платы. Так уж повелось, потому что если они будут работать за зарплату, то качество обслуживания будет сложно контролировать. В праздники гуляют больше всего компании: семьи, корпоративы, камерные банкеты. Получается, что в любом случае чаевые растут, так как растет оборотная часть ресторана. Сейчас идет всплеск новогодней активности: праздники, гуляния, город наряжен, все красиво, но это сезонная история. В том году было точно так же. При этом цены растут везде, в том числе в ресторанах, и инфляция чаевых тоже возможна».

По данным опроса сервиса SuperJob, шесть из десяти человек оставляют на чай таксистам, почти половина — вознаграждают курьеров, около трети — поощряют парикмахеров, автозаправщиков и персонал отелей. В гостиничной сфере чаевые довольно крупные, однако совсем нерегулярные и точно не зависят от праздников, рассказала руководитель Федерации ревизоров гостеприимства Галина Драгни: «Если мы говорим про горничных или обслуживающий персонал, который помогает что-либо сделать, то здесь чаевые есть, но всегда по-разному, в зависимости от стоимости услуги.

К примеру, если услуги прачки стоят 5 тыс. руб., за срочность могут доплачивать 1-2 тыс. руб., в зависимости от человека, конечно. Нет такого, чтобы каждый второй что-то оставлял. Допустим, стоимость номера 20 тыс. руб. за сутки, чтобы получить чаевые, нужно что-то сделать. В салонах красоты, в косметологии можно оставить чаевые.

Такая практика развивается в отелях, но не так активно, как в ресторанах. Пока у нас эта культура не особенно прижилась.

И, конечно, все зависит от чека. Если это Radisson Collection, "Украина", где стоимость номера 45 тыс. руб. за сутки, скорее всего, там чаевые оставляют, потому что приходят люди другого статуса. В обычных отелях это происходит реже».

Участники рынка отмечают, что электронные чаевые сегодня служат не только поощрением, но и способом оставить отзыв на работу сотрудника или всего заведения.

Юлия Савина