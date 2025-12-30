В Самарской области женщину обвиняют в убийстве своей знакомой

В Шенталинском районе Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщило во вторник СУ СКР региона.

По версии следствия, 27 декабря 2025 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве ревности нанесла своей 44-летней знакомой удар ножом в область грудной клетки. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте преступления.

По ходатайству следователя обвиняемой избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД, в среднем, около 70%-80% всех убийств происходят в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В то же время, согласно статистической информации МВД за январь-ноябрь 2025 года, количество преступлений совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 19,9% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Андрей Васильев